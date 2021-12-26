شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن مسابقة الإيفاد الدائم للأئمة خارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة من خريجي كلية اللغات والترجمة ، واقسام اللغات الأجنبية بالكليات الأزهرية للإيفاد الدائم (لغات) لعام 2022م .

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم أنه يجب أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن ثلاث سنوات عند تاريخ نشر هذا الإعلان .

3- أن يكون حاصلاً فى تقارير الكفاءة على مرتبة ممتاز خلال العامين الأخيرين.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020 ـ 2021م .

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه - الفقــه وأصولـه - السـيرة النبوية والثقافة العامة ـ اللغة الأجنبية المتخصص فيها ).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء ، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية ، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر ؛ سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .

تقدم الطلبات على مـوقع الوزارة (أوقاف أون لاين) اعـتبارًا مـن تاريخ نشر الإعلان في: اليوم 26 ديسمبر وحتى الأحد 2 يناير المقبل، على أن يكون المتقدم مستوفيًا كافة الشروط ، ويتحمل وحده مسئولية ما يترتب على إدخال أي بيانات غير صحيحة ، وسيتم نشر أسماء المتقدمين لأداء اختبارات التصفية الأولية والنهائية على موقع الوزارة ، ويتوجب على المتسابق طبع استمارة بياناته بعد استيفائها ، وتقديمها إلى المديرية التابع لها عند بدء اختبارات التصفية الأولية الشفوية بالمديريات الإقليمية ، علما بأن اختبارات التصفية النهائية ستُجري بديوان عام الوزارة علي مرحلتين: الأولي تحريرية ، والثانية شفوية للناجحين في الاختبارات التحريرية .