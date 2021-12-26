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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - ‎تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

 

‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.

‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات.

‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.

‎‏‎-‎البصل الأحمر بـ 4 جنيهات

‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه .

‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.

‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات.

‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.

‎‏‎- الباذنجان العروس 5 جنيهات

‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات

‎‏‎- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.

‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.

‎-الجوافة بـ9 جنيهات.

‎- بلح بارحى بـ34 جنيها.

‎- البسلة بـ10 جنيهات.

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‎- ‏فاصوليا بـ10‏ جنيهات

‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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