شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6 جنيهات.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 4 جنيهات
- الكوسة بـ 11.5 جنيه .
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان العروس 5 جنيهات
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات
- الفلفل الألوان بـ15 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
-الجوافة بـ9 جنيهات.
- بلح بارحى بـ34 جنيها.
- البسلة بـ10 جنيهات.
- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
- فاصوليا بـ10 جنيهات
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.