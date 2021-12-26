شكرا لقرائتكم خبر عن مطران إيبارشية الإسماعيلية الكاثوليكية يشارك بحفل ميلاد لأطفال كنيسة العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، في حفل عيد الميلاد المجيد، الذي أقامه أطفال نشاط التعليم المسيحي ببازيليك العذراء سيدة السلام بشرم الشيخ، بحضور الأب إرميا نشأت، راعي البازيليك.

وبدأ الحفل بالصلاة، وكلمة تشجيعية للأطفال، والخدام، والحضور حول معنى ميلاد ربنا يسوع المسيح. تضمن البرنامج تقديم الأطفال عروض مختلفة من الترانيم، والعروض المسرحية الخاصة، بمناسبة الميلاد المجيد.

وقدم الأب إرميا في ختام فعاليات الحفل الشكر للأنبا مكاريوس لمشاركته بالحضور في الحفل، وعلى كلمته المشجعة للجميع، كما قدم الأب الراعي الشكر للخدام والخادمات لمجهوداهم المبذولة مع الأطفال، وتمنى للجميع أعيادًا سعيدة، مليئة بالفرح والسلام. واختتمت الحفل بتوزيع الهدايا التذكارية على الأطفال المشاركين.