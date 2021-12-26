شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: كل مشروع بيتعمل فى سيناء والدلتا الجديدة وتوشكى يضاهى سد عالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة الاهتمام بالمشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية حاليا، قائلا: "يا جماعة كل مشروع من دول مش ببالغ علشان اللى القائمين عليه يقيموا الكلام.. اللى بيتعمل في سيناء سد عالى.. اللى بيتعمل في توشكى سد عالى.. اللى بيتعمل في الدلتا الجديدة سد عالى".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية الجديدة في توشكى.