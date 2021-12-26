شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يطلب رأى 3 وزراء على الهواء لزراعة 150 ألف فدان فى توشكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول إمكانية زراعة 150 ألف فدان زيادة بجانب الـ200 ألف فدان الموضوعة في الخطة للزراعة في توشكى، ليرد اللواء إيهاب الفار: "من النهاردة نبدأ نعمل الدراسات وخلال أسبوع نرد فيها".

وتحدث الرئيس السيسي، مع الوزارات المعنية لإمكانية تنفيذ هذا الأمر مثل الزراعة والرى والكهرباء، حيث تحدث الرئيس السيسي مع وزير الكهرباء، ليرد عليه الوزير: "فيه إمكانية لنقل محطات متنقلة"، ليرد عليه الرئيس السيسي: "عاوز اعمل استقرار في الشبكة.. بتكلم على خطوط رئيسية يتعمل فيها خطوط فرعية داخل الأراضى".

وطلب الرئيس السيسي من وزير الرى رأيه ليرد عليه الوزير، قائلا: بالتعاون مع الهيئة الهندسية ندرس المواصفات وجامعة القاهرة ويتم المراجعة.. لا مانع تقييم الإجراءات الهندسية، وكذلك طلب الرئيس السيسي رأى وزير الزراعة ليرد عليه الوزير: "بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.. نقدر نعمل للمساحة ونعمل حصر تصنيفى وتحديد عناصر التربة.. ولدينا مؤشرات مبشرة وهذه المساحة تصلح لجميع الزراعات.. وعندنا مركز بحوث متخصص في توشكى.. ووحدة بحوث الصحراء.. متعاونين كل الدعم.. والمساحة قابلة للزراعة".

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاطمئنان والدراسة حتى يتم زراعة 150 ألف فدان.. وعندنا إصرار على النجاح".