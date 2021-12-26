شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنفى تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائى بإجراء بحث علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تودد من أنباء بشأن تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأن الوزارة لم تصدر أي تكليفات بهذا الشأن، مُشددةً على أن الصورة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن طرق تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لا تعتمد على إجراء أبحاث علمية، وإنما تتم من خلال (الاختبارات - المهام الأدائية - المواظبة على الحضور - فضلاً عن تقويم تكويني وفقاً لمعدلات الأداء، لمقرر القيم واحترام الآخر، مع تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية).

وفي سياق متصل، فإن نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي سيعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلى ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولازال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠)، على أن يكون التقييم عن طريق (الاختبارات - المهام الأدائية - المواظبة على الحضور - فضلاً عن تقويم تكويني وفقاً لمعدلات الأداء، وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر، مع تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.