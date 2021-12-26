شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الخدمة الوطنية عن مشروع توشكي: حلم الأمس تحول إلى واقع ملموس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم اللواء أركان وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرب عام ميلادى جديد بكل الخير والرخاء، متابعا: "نحن في وادع عام حقق الكثير من الإنجازات، ونستقبل عاما يحمل أفاقا واسعة من العطاء، ونجدد العهد والوعد أن تظل دورعا تفتدى هذا الوطن".

وأضاف خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية في توشكى، أن حلم الأمس ببناء الجمهورية الجديدة تحول إلى واقع ملموس، من خلال اقتصاد قوى قائم على علوم وتقنيات حديثة تضمن له الاستمرار، حتى تحقق الدولة مكانتها، لافتا إلى أن جهاز الخدمة الوطنية يعمل على دعم خطط التنمية الشاملة المستدامة للدولة، بالتعاون مع الأجهزة المعنية، ويعمل في مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والألبان والإنتاج الداجنى والاسماك وغيرها، بجانب الأنشطة المتخصصة.

وتابع رئيس الخدمة الوطنية: "نحن في بقاع مصر الجنوبية، منطقة توشكى التي كانت مثارا للجدل والتشكيك، والذى شهد العديد الانتقادات بأنه لا طائل ولا عائد منه، وعرض فيلما قصيرا عن توشكى يستعرض بعض أراء الإعلاميين والخبراء عن مشروع توشكى".

وقال اللواء وليد حسين أبو المجد، إن اليوم تثبت الدولة المصرية كانت ثاقبة والاختيار لم يكن مبنيا على أوهام ولكن فوق خطط مدروسة لتعزيز الاقتصاد الوطنى، استكمالا لمسيرة التنمية الشاملة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان جديدة تضاف للمساحة الحالية، 815 ألف فدان في توشكى.. 505 ألف فدان في توشكى منزرع منهم حتى الآن 85 ألف وجارى استصلاح 420 ألف فدان، و200 ألف فدان فى شرق العوينات منزرع منهم حتى الآن 180 ألف فدان وجارى استصلاح 20 ألف فدان، وزراعة 48 ألف فدان في كلا من الفرافرة والنوبارية ووادى النطرون وانشاص وغيرها بخلاف أراضى الصوبات الزراعية.

وتابع: "في توشكى نشهد زراعة واستصلاح 500 ألف فدان تم الانتهاء هذا العام من المرحلة الأولى برزاعة مليون 350 ألف نخلة على مساحة 21 ألف فدان، حيث أن الخطة تهدف إلى الوصول لزراعة 2.3 مليون نخلة على 37 ألف فدان من أجود أنوع التمور، لافتا إلى أنه نعتمد على أنظمة الرى الحديثة كوسيلة حديثة للرى والحفاظ على المقنن المائى، وجارى تركيب 1276 جهاز محورى جديد، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة التكميلية.