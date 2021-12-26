شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تنفى عقد امتحان عشوائى لرابعة ابتدائى واختبار الترم 15 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها مأكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما تم تداوله بشأن عقد الوزارة اختبارا لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى لقياس مهارات الطلاب غير صحيح، مشيرة إلى أن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يؤدون امتحان الفصل الدراسي الأول بداية من 15 يناير المقبل.

بدء فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بتوشكى بحضور الرئيس السيسي

بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية في الصعيد، منها المشروع القومى "توشكى الخير"، وبدأت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم.

صادرات مصر الهندسية تكسر حاجز الـ3 مليارات دولار لأول مرة في تاريخها

أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات مصر الهندسية حققت قفزة بنسبة 45% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر 2021 لتسجل قيمة بلغت3.002 مليار وهو أعلي معدل في تاريخ القطاع، مقابل 2.073 مليار دولار بنفس الفترة عام 2020.

زوجة الشهيد باسم فكرى عن إطلاق اسمه على محور قوص بقنا: شكرا للرئيس السيسي

علقت الدكتورة سارة رشاد الخطيب زوجة الشهيد باسم فكرى، على إطلاق اسمه على محور قوص فى محافظة قنا، قائلة إن هذا الأمر حدث نتيجة إرادة شعبية، لأنه كان شخصا محبوبا: قائلة "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا الأمر، ومن أبلغني بهذا الخبر هو النائب محمود عبدالسلام الضبع لأنه من اقترح اطلاق اسم زوجي على المحور".

الصحة: لقاح فيروس كورونا متوفر للأطفال من سن 12 إلى 18 سنة

قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن لقاح فيروس كورونا متوفر للأطفال من سن 12 لـ 18سنة وأى شخص فوق 18 سنة.

الرئيس السيسى يعيد الحياة لأكبر مشروع زراعى.. تعرف على "توشكى الخير"

يعد "توشكى" هو أكبر مشروع استصلاح زراعى فى منطقة الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التى نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إعادة الحياة لها بعد فترة من التدهور أصابت المشروع الذى يقع جنوب أسوان.

المالية: إجراءات جديدة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة بالجهات الإدارية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدول؛ لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة، اقتصاديًا وتنمويًا.. فقد تم اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من المبانى والأراضى المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية.

مقتل 6 أشخاص وإصابة 5 جراء إطلاق نار فى ملعب كرة قدم بالبرازيل

أعلنت وكالة الأمن العام في ولاية "سيارا" البرازيلية وتحديدا في منطقة شمال شرق البلاد مقتل 6 أشخاص بالرصاص في ملعب لكرة القدم بالبرازيل أثناء احتفالهم بأعياد "الكريسماس"

طقس مائل للبرودة نهارا اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

تأكيدا لليوم السابع.. ميرور تؤكد انضمام محمد صلاح للفراعنة عقب مواجهة تشيلسى

كشفت تقارير صحفية، عن أن نادى ليفربول الإنجليزي اتفق مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة كارلوس كيروش على انضمام محمد صلاح لاعب الريدز لصفوف الفراعنة يوم 3 يناير استعدادا لمباريات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 يناير حتى 9 فبراير.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إن ليفربول توصل لاتفاق مع مسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم على انتظام صلاح في معسكر منتخب مصر بعد مباراة تشيلسي المقرر إقامتها في ملعب ستامفورد بريدج يوم الأحد 2 يناير.

وفاة القس الجنوب أفريقى ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام

أعلن "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، وفاة القس الجنوب أفريقي "ديزموند توتو" الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي يعد رمزا للكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، وذلك عن عمر ناهز 90 عاما.

إعادة فرض قيود كورونا في ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية بدءاً من اليوم

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية بدأت في تطبيق قيود جديدة لاحتواء متغير فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، حيث يحاول قادة البلاد مواجهة ارتفاع حالات الإصابة المتزايدة