شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس مائل للبرودة نهارا وشبورة وأمطار بحلايب والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.