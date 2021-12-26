برلمانية: قانون المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية يصحح الأوضاع المالية.. و"الضبطية" لمواجهة الإسفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المعروض على البرلمان، اليوم الأحد، والخاص بنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يُصحح الأوضاع المالية لهذه النقابات المهددة بالعجز الشديد في ميزانيتها.

وطالبت النائبة الحكومةَ بتصحيح أوضاع هذه النقابات المادية والنظر إلى قضية مهمة حيث تفكيك الهوية المصرية، بقولها: "قعدت أنا وأولادي لقينا أول مسلسل بيقول قواعد الطلاق الـ45!"، متسائلةً: هنتفرج علي إيه تاني؟!

وأضافت أبو شقة، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والذي يستهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها.

وأشارت أبو شقة في ما يخص الضبطية القضائية، إلى أنها سألت شخصاً رفيع المستوى في إحدى النقابات عن هذه المسألة، فقال إنه أحيانًا ما يعتلي مطرب أو ممثل خشبة المسرح، ويواصل الإسفاف لعدم امتلاك النقابة قدرة على التحرك سوى تحرير مخالفة وتوجيه الدعوى للنيابة العامة لمباشرة عملها.