الحكومة تنفي تكليف تلاميذ الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي العام الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر من أنباء بشأن تداول صورة لقرار رسمي بشأن تكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له اليوم الأحد - أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف تلاميذ الصف الرابع الابتدائي بإجراء بحث علمي خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وأن الوزارة لم تصدر أي تكليفات بهذا الشأن، مُشددةً على أن الصورة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن الوزارة.

وأشارت إلى أن طرق تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022، لا تعتمد على إجراء أبحاث علمية، وإنما تتم من خلال (الاختبارات - المهام الأدائية - المواظبة على الحضور - فضلاً عن تقويم تكويني وفقاً لمعدلات الأداء، لمقرر القيم واحترام الآخر، مع تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية).

وفي سياق متصل، يعتمد نظام التقييم في الصف الرابع الابتدائي على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، على أن تأتي نتيجة التقييم في صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( 85 إلى 100 )، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85 )، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65 )، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولازال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

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