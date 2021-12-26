سحل والده ومزق أخته وجلس بجوارهما.. ليلة الدم والرعب في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات اتهام شاب بقتل والده المسن وشقيقته بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

المتهم "أسامة" سبق اتهامه في 8 قضايا متنوعة، يتوسط شقيقاه، وكان دائم التعدي على والديه بالضرب.

صاحب الـ30 عاما يعاني من مرض نفسي جنبا إلى إدمانه المخدرات مما عجل بوقوع الجريمة.

يوم الواقعة، كان المتهم يجلس مع والديه وأخته الكبرى، طلب منهم منحه مبلغ مالي لشراء السموم التي بات أسيرها لكن قوبل طلبه بالرفض "مش هنديك فلوس تشتري بيها مخدرات".

آثار الرفض غضبه فراح يعتدي بسلاح أبيض على والده "إسماعيل" وأخته "نجلاء" بينما نجت الأم. لم يغادر المتهم مسرح جريمته مكث بجوار الجثتين يعذب بكلمات غير مفهومة حتى حضرت الشرطة استجابة لبلاغ الجيران.

حالة من الذعر انتابت قاطنو أرض الجمعية مع انتشار الخبر، اكتست المنطقة بالاسود حزنا على الضحيتين لاسيما الرجل المسن ليقول أحدهم "كله بسبب المخدرات.. الواد سحل أبوه من البيت جوا لحد الحوش"، حسب حديثه بينما أكد أخر "الموضوع مش صدفة.. المتهم كان بيضرب أهله ديما".

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثتي مسن وابنته بهما آثار طعنات متفرقة بالجسم.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى أن شابا يبلغ من العمر 30 سنة، يعاني من مرض نفسي وإدمان المخدرات وراء ارتكاب الواقعة.

المتهم طالب أسرته بمنحه مبلغا ماليا لشراء المخدرات لكن مع رفضهم اعتدى على والده وأخته بسلاح أبيض فأرداهما قتيلين.

حسب معاينة المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة إمبابة، سدد المتهم 5 طعنات بالبطن والصدر لوالده "72 سنة" وطعنتين في الصدر والساق لشقيقته "42 سنة".

عقب تقنين الإجراءات، تحفظت الشرطة على المتهم واقتادته إلى ديوان القسم للتحقيق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.