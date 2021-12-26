استقرت في عينه.. النيابة تحقق في وفاة طفل بطلق ناري بالخطأ بـ15 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تحقق نيابة 15 مايو في واقعة وفاة طفل بطلق ناري أثناء لهوه بالسلاح.

كانت غرفة النجدة، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص بمنطقة 15 مايو، مفاده مصرع طفل بطلق ناري، وبالانتقال والفحص عثر على جثة طفل يدعى "م. ع"، 15 سنة، داخل شقة مخصصة لعمال يعملون في مجال المقاولات.

وكشفت المعاينة الأولية، أن السلاح غير مرخص وملك مقاول وأثناء نومه قام بوضع السلاح أسفل المخدة داخل الشقة محل الواقعة المخصصة للعمال.

قام المتوفى بأخذ السلاح وأثناء اللهو به خرجت طلقة عن طريق الخطأ، واستقرت في عينه وتوفي جراء إصابته.

وبدأت النيابة التحقيق مع المقاول في الواقعة.