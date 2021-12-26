ضبط شخص زور مفردات مرتب للحصول على بطاقة دفع إلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص مقيم بالسيدة زينب، بتهمة تزوير شهادة مفردات مرتب وتقديمها لأحد البنوك، للحصول على بطاقة دفع إلكتروني بحد ائتماني كبير.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة)، بالتقدم بشهادة مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لجهة عمله مثبت بها بيانات مخالفة للحقيقة ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك للحصول بموجبها على بطاقة الدفع الإلكتروني بحد ائتماني كبير بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.