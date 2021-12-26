ضبط 4094 مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4094 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1127 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 114 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفة عن الدراجات النارية، و11 مخالفة موقف عشوائي، و11 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.