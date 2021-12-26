"باستخدام الدجل والشعوذة".. ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص بسوهاج، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج)، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أساليب الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم توجيه حملة استهدفت المتهم، وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم - هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صور ومقاطع فيديو لطرق العلاج تؤكد نشاطه الإجرامي).

وبمواجهة المتهم أقر بممارسته النشاط الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .