جريمة أسرية في إمبابة.. مدمن يمزق والده المسن وأخته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أنهى مريض نفسي حياة والده المسن واخته بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، لرفضهم منحه أموالاً لشراء المخدرات.

تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال، إشارة من أحد المستشفيات باستقباله جثتي مسن وابنته، بهما آثار طعنات متفرقة بالجسم.

وجه العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

تحريات المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى أن شابا يبلغ من العمر 30 سنة، يعاني من مرس نفسي وإدمان المخدرات وراء ارتكاب الواقعة.

المتهم طالب أسرته بمنحه مبلغا ماليا لشراء المخدرات لكن مع رفضهم اعتدى على والده وأخته بسلاح أبيض فأرداهما قتيلين.

حسب معاينة المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة إمبابة، سدد المتهم 5 طعنات بالبطن والصدر لوالده 72 سنة، وطعنتين في الصدر والساق لشقيقته 42 سنة.

عقب تقنين الإجراءات، تحفظت الشرطة على المتهم، واقتادته إلى ديوان القسم للتحقيق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.