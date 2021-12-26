"مكبس حشيش و20 كيلو خلطة".. سقوط اثنين من العناصر الإجرامية في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، بحوزتهما أسلحة نارية وبيضاء، ومكبس لصناعة الحشيش، و20 كيلو خلطة لصناعة الحشيش.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام إثنين من العناصر الإجرامية، لاحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، وكذا تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذان من الشقة سكن الأول مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الاجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعثر بداخلها على المضبوطات الآتية (مكبس حديدي لتصنيع مخدر الحشيش – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الاستروكس – دلو يحوى 20 كيلو جرام خلطة لتصنيع مخدر الحشيش – عدد 3 فرد خرطوش محلى عدد 2 كباس – عدد 48 سلاح أبيض – أجزاء لعدد 2 طبنجة صوت – أجزاء لعدد 2 فرد خرطوش "كباس" – عدد 10 قطع مقبض خشبي خاص بالأسلحة النارية - عدد من الطلقات النارية – عدد 4 ماسورة فرد خرطوش – شنيور – صاروخ تقطيع– عدد 2 منجلة حديد – عدد 2 صفيحة منشار – سخان تغليف – عدد 3 مفك حديدي – مفتاح 10 – عدد 10 سوسته "الياي" – عدد 2 جراب طبنجة – كمية من المسامير والصواميل.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لاستخدامها في تصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.