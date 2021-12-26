ضبط شخص بحوزته 154 قطعة ذهبية مختلفة في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التنقيب العشوائي عن خام الذهب، وتتمكن من ضبط شخص بحوزته قطع ذهبية في أسوان.

تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة مركز شرطة أسوان، من ضبط (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة دراو) حال قيادته (سيارة "نقل")، وبحوزته (154 قطعة ذهبية مختلفة وزنت حوالى 50 كيلو جرام – 3 اسطوانات تحوى بداخلها على مادة الزئبق وزنت حوالى 100 كيلو جرام – مبلغ مالي)، وبمواجهته أقر بقيامه بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب بدون تصريح، وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر الأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية .