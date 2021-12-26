شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مطار القاهرة يستقبل 700 ألف و260 جرعة من لقاح استرازينكا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم 700 ألف و260 جرعة من لقاح استرازينكا تمهيدا لتوزيعها على مراكز اللقاحات بالجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار في تصريحات لليوم السابع، إن لقاحات كورونا آمنه وفعالة ووسيلة هامة في الحماية من الفيروس، مشيرا إلى وجود وفرة في اللقاحات.

وكان الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، اعلن عن تحديث جديد لموقع وزارة الصحة الخاص بالتسجيل لطلب لقاح كورونا، وذلك ضمن خطة الصحة من أجل تطوير عملية التسجيل وتسهيل على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف عبد الغفار، أن التحديث الجديد لموقع الإلكتروني لتسجيل البيانات من أجل الحصول على اللقاح، شهد إضافة خانة تسمح للمواطن باختيار المكان المفضل له من أجل الحصول على اللقاح، والموعد أيضا، وذلك ضمن الإجراءات التيسيرية التي تتخذها الوزارة مؤخرًا، من أجل تطعيم كل الفئات المستهدفة بالتطعيم.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الماضية، من أجل تطعيم كل الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح خلال الفترة الحالية بعد التأكد من مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي آثار جانبية عند الحصول على اللقاح.