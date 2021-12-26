شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: شراء الكتب المطورة بالصفوف الأولى إجباريا لطلاب مدارس اللغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه ردا على الاستفسارات الواردة من الإدارات التعليمية، بشأن الشكاوى المتعددة من أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات لتضررهم من أسعار كتب المناهج المطورة من الصف الأول من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، وربط المصروفات المدرسية بمصاريف الكتب، ويطالبون بعدم إجبارهم على شراء الكتب، أن شراء الكتب إجباريا.

وقالت الوزارة، فى خطاب لها، بأن شراء الكتب المطورة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، إجبارى، وجارى إصدار تعميم على جميع المديريات والإدارات التعليمية التابعة فور صدوره.

وكان صندوق صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه جارى التنسيق مع هيئة البريد المصرى وشركة البريد المصرى وشركة فورى للبدء فى تفعيل الخدمة بمنافذ الدفع لديهم، لطلاب الشهادات العامة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها 15 يناير المقبل.

وأوضح صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية، فى خطاب له، انتهاء الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم من تجهيز قاعدة البيانات الخاصة بتحصيل رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، سمحت للطلاب بسداد رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية وامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية حال قيام الطالب بسداد المصروفات الدراسية كاملة دفعة واحدة أو سداد قسط واحد منها.