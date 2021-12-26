شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لقاح فيروس كورونا متوفر للأطفال من سن 12 إلى 18 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن لقاح فيروس كورونا متوفر للأطفال من سن 12 لـ 18سنة وأى شخص فوق 18 سنة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الجرعة التنشيطية للقاح متوفرة للأشخاص الذى مر على حصولهم علي الجرعة الصينية 6 شهور.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.