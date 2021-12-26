شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.. 11 مشروعا بحثيا بمعهد بحوث البترول بتكلفة 34 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأفاد التقرير بأن المعهد حقق طفرة فى النشر العلمى الدولي، بزيادة النشر للمجلات التى تنتمى إلى قاعده بيانات Scopus، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة 408 أبحاث خلال عام 2021، مُقارنة بـ349 بحثًا خلال عام 2020، كما أن الأبحاث المنشورة خلال 2021 أكثر توافقًا وانسجامًا مع استراتيجية الدولة 2030، كما زاد عدد المجلات المُفهرسة التى تم النشر بها من 99 مجلة علمية مُفهرسة فى عام 2020 إلى 165 مجلة علمية مُفهرسة خلال عام 2021.

وأشار التقرير إلى حصول المجلة المصرية للبترول، على مؤشر التميز العلميQ1، فقد حصلت المجلة على المركز الأول فى 3 مجالات علمية مُختلفة (الكيمياء والطاقة والهندسة الكيميائية) على مستوى الشرق الأوسط.

ونوه التقرير إلى تقدم ترتيب المعهد (6) مراكز فى تصنيف Scimago الدولى للنشر العلمي، ليُصبح فى المرتبة الـ(12) مقارنةً بالمرتبة الـ(18) فى تصنيف عام 2019.

واستعرض التقرير المشروعات البحثية التى تم تمويلها خلال عام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات البحثية 11 مشروعًا، بإجمالى تكلفة تبلغ 34 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن معهد بحوث البترول قام بتنظيم 28 دورة تدريبية شارك فيها 501 من العاملين بالمعهد، وتم تنظيم 5 دورات تدريبية لعدد 36 من المُتدربين من خارج المعهد، كما قام المعهد بتنظيم زيارتين ميدانيتين شارك فيها 101 متدربًا.

ونوه التقرير إلى قيام مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO ) بالتعاون مع مركز التدريب بالمعهد بتنظيم دورة تدريبية تحت عنوان: "الاستشراف المُستقبلى للتكنولوجيات البازغة حتى تتوافق مع فرص العمل، بحضور مُتدربين من مختلف المعاهد البحثية وشركات البترول، وكذلك تنظيم دورة تدريبية مع الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، والتى تُعتبر ضمن سلسلة دورات تدريبية فى مجال براءات الاختراع، من أجل مساعدة الباحثين للوصول للاحترافية فى مجال البحث العلمى الموثق ببراءات الاختراع، تحت عنوان: "المبادئ الأساسية لبراءات الاختراع وكيفية صياغة الطلب ونماذج المنفعة"، بحضور عدد من الباحثين من مُختلف الأقسام البحثية والمراكز الخدمية بالمعهد.

وأكد التقرير أن المعهد نجح فى توقيع 8 اتفاقيات تعاون على المستوى المحلى خلال عام 2021، مقارنة بـ3 اتفاقيات تعاون خلال عام 2020، بينما تم توقيع اتفاق دولى خلال عام 2021.

وفى إطار استمرار المُحافظة على أنظمة الجودة، حصلت معامل مركز خدمات الضغط والحجم والحرارة (PVT) بالمعهد على شهادة "ISO/IEC 17025/2017" دوليًا، للعام الخامس على التوالي، طبقًا للإصدار الجديد من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك" والمُعتمد من (ILAC)، وحصل المعهد على شهادة (2018/ ISO45001)، وهو استحداث لشهادة (OHSAS 18001) للسلامة والصحة المهنية، طبقًا للمواصفات العالمية، كما تم تمديد الثقة فى معامل مركز خدمات وتطوير الكيماويات، ومعامل المعمل المركزى للخدمات للعام الثانى عشر على التوالي، طبقًا للإصدار الجديد للمواصفة الدولية "ISO/IEC 17025/2017"، وتم تمديد الثقة لشهادتى (ISO9001/2015) لنُظم الإدارة بالمعهد، و(ISO14001/2015) لشئون البيئة، والتى وفرت بيئة آمنة تُحافظ على سلامة وصحة العاملين بالمعهد، وتطبيق معايير السلامة الدولية والممنوحة من شركة RUSSIAN REGISTER المُعتمدة دوليًا من الشركة العالمية IQNET.

وأوضح التقرير أنه تم اختيار عدد (13) باحثًاً ضمن قائمة ستانفورد أعلى 2% من علماء العالم، الأكثر استشهادًا فى مُختلف التخصصات، طبقًا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية، حيث يُبنى الاختيار على عدة عوامل أهمها (قوة النشر العلمى الدولى وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث، والمُشاركة فى مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية فى المجلات الرصينة).

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن تزايد عدد البحوث المنشورة دوليا من جانب معهد بحوث البترول، وزيادة عدد مشروعات المعهد، وزيادة عدد علماء المعهد فى قائمة استانفورد للعلماء الأكثر استشهادًا، والاتفاقيات الدولية التى عقدها المعهد هذا العام، تعكس جميعها التقدم الملحوظ الذى شهده أداء المعهد، ويأتى دور المعهد مواكبا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل جميعها فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.