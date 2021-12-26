شكرا لقرائتكم خبر عن عميد تجارة حلوان: بدء امتحانات الترم الأول 13 يناير وشهادة التطعيم شرط الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمانى فاخر عميد التجارة بجامعة حلوان، أنه تقرر عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول فى كلية التجارة بجامعة حلوان يوم 14 يناير المقبل وتنتهى 4 فبراير، وبالنسبة لفرع كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك البرامج الخاصة ستعقد الاختبارات يوم 13 يناير وتنتهى 3 فبراير.

وأضافت الدكتورة أمانى فاخر فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تقر رعقد امتحانات التخلفات يوم الأحد 26 ديسمبر الجارى وتنتهى 30 ديسمبر .

واكدت عميد كلية التجارة، أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، مؤكدة أن دخول الامتحان سيكون بعد تقديم ما يثبت الحصول على تطعيم لقاح كورونا أو على الأقل جرعة واحدة من اللقاح، مشيرة إلى أن الجامعة توفر مراكز يتم توجيه الطلاب غير الحاصلين لها للحصول على اللقاح.

وتابعت عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أنه تم تطعيم جميع الإداريين وأعضاء هيئة التدريس فى الكلية بالكامل منذ فترة طويلة .