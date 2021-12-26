الحكم في الطعن على عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، الحكم في الإشكال المقام من كمال شعيب المحامي وكيل عن مصطفى عبد الخالق، يطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعودة مرتضى منصور ومجلس إدارته لتولي رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك.

كانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في وقت سابق بقبول طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور ووقف قرار وقفه واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكانت الدعوى طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة موقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وجاء منطوق الحكم بقبول دعوى مرتضى منصور وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون عليه وهو حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وتعيين لجنة مؤقتة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة مجلس إدارة النادي المنتخب لحين انتهاء مدته القانونية، وألزمت وزارة الشباب بدفع المصروفات.