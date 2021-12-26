أبراج المحمول والصحة والتعليم.. أبرز طلبات مناقشات النواب اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات مناقشة عامة بشأن مشكلات في دوائرهم؛ أهمها التعليم والصحة وآثار أبراج المحمول، ومن المنتظر أن يحدد المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موعدًا لمناقشة هذه الطلبات.

وتقدم النائب مجدي ملك، و20 عضوًا، بطلبات بشأن سياسة الحكومة لسد العجز في أعداد المعلمين بالمدارس وتقليل كثافة الفصول، وسياسة الحكومة بشأن تعظيم الاستفادة من منظومة الدعم.

وتقدمت النائبة سحر بشير وأكثر من عشرين عضواً، بطلبات بشأن سياسة الحكومة بخصوص تطوير منظومة التعليم، وتطوير منظومة الصحة.

وتقدمت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وعشرين عضوًا، بطلبات بشأن سياسة الحكومة بخصوص الحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة.

وتضمنت طلبات المناقشة العامة تقديم النائب عبدالمنعم إمام وتسعة عشر عضواً، بطلبات بشأن سياسة الحكومة في ما يخص تداعيات الموافقة على لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام.

و"طلب مناقشة عامة"، وهو ضمن الأدوات الرقابية لعضو مجلس النواب ويقدمه إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس.

وتنص لائحة المجلس على:

الفصل الخامس: طلبات المناقشة العامة.

مادة 230: يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.

مادة 231: يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.

ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأي واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.

مادة 232: لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهي المجلس من مناقشته، ويصدر قراره في شأنه.

مادة 233: إذا تنازل كل أو بعض مقدمي طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه، حسب الأحوال.

ويعتبر من يتغيب من مقدمي الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلًا عن الطلب. ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمي الطلب طبقًا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. وتسري أحكام المادة 223 من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التي يقدمها الأعضاء في شأن موضوع طلب المناقشة العامة.