شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مائل للبرودة نهارا اليوم شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة