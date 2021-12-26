شكرا لقرائتكم خبر عن 83% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والفريق المعاون بالمستشفيات؟، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والفريق المعاون بالمستشفيات.

القراء يؤيدون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات وأيد 83% من القراء تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والفريق المعاون بالمستشفيات، بينما رفض 17% موضوع الاستطلاع.