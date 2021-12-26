شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للجامعات" يعقد اجتماعاً اليوم لإعلان تفاصيل امتحانات التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى اليوم الأحد، اجتماعا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لمناقشة استعدادات الجامعات لامتحانات الفصل الدراسى الأول وجاهزية الامتحانات وآليات الوقاية من كورونا خلال تنظيم الامتحانات.

ويعقد الاجتماع اليوم بمدينة زويل، بحضور رؤساء الجامعات وذلك بعد أن تم تأجيل الاجتماع يوم الخميس الماضى بسبب ارتباط وزير التعليم العالى بحضور اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكانت عدد من الجامعات أعلنت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول من حيث تجهيز قاعات الامتحانات وكذلك اعلان الجداول وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال ماراثون الاختبارات.