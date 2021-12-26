كورونا في 24 ساعة| أعراض الإصابة بـ "أوميكرون" و6 نصائج لتجنب الفيروس خلال الأعياد

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 760 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 316656 حتى اليوم.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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