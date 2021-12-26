حدث ليلاً| تطورات قضية انتحار موظف التجمع وتوافق مصر _ روسي بشأن الأزمة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أنت كارت أسود.. سر كلمة تسببت في انتحار موظف بمقر عمله في التجمع الخامس

ضاق "نور"، ذرعًا من تصرفات مديره في العمل وطريقة تعامله معه، وقرر وضع حد لتلك المضايقات، فصعد إلى الطابق الثالث بمقر الشركة وألقى نفسه ليسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

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توافق "مصري/ روسي" على ضرورة تسوية الأزمة السورية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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"أوميكرون".. 10 خطوات اتخذتها الحكومة للتعامل مع متحور كورونا الجديد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للتعامل مع متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون.

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مصدر أمني ينفي تعرض الإخواني محمود عزت لمعاملة سيئة في محبسه

نفى مصدر أمني صحة ادعاءات القيادي الإخوانى محمود عزت بشأن تعرضه لسوء المعاملة فى محبسه.

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العجز يتفاقم.. التعليم: نقص أكثر من 24 ألف معلم مقارنة بالعام الماضي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية والرسمية والخاصة بجميع المراحل التعليمية المختلفة.

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سعيد محمود: "تاريخ شغلي سبب معرفة الرئيس السيسي باسمي"

قال سعيد محمود، رئيس مجلس إدارة شركة السعداء للمقاولات، إن شركته تمكنت من تنفيذ 6 وزارت في العاصمة الإدارية الجديدة، معقبا: "نعمل في صمت قاصدين وجه الله وبلدنا مصر"، مضيفًا: "نستطيع إنجاز المشروعات التي كلفنا بها الرئيس السيسي وفقا للظروف التي طالبنا بها".

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حُرِمَ معانيَ الرجولةِ.. عبدالله رشدي يعلق على تعامل المرأة مع الأجنبي

علق عبدالله رشدي، الإمام السابق لمسجد السيدة نفيسة، على تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، مؤكدا أنه لا يوجد في الشرع ما يُسمَّى بالمصاحبة بين الشباب والفتيات، بل هذا السلوك مُحَرَّمٌ.

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المتحدث العسكري ينشر فيلما تسجيليا عن تطوير "محاور الصعيد" – فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، فيلمًا تسجيليًا عن تطوير محاور الصعيد.

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قطر تدين بشدة هجوم الحوثيين على مدينة جازان السعودية

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجوم جماعة أنصار الله الحوثية، الذي استهدف منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين.

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