شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضم 4 آلاف مسجد.. تعرف على مشروع الأذان الموحد بوزارة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة الأوقاف منذ عامين على تعميم مشروع الأذان الموحد فى جميع المساجد، وتوصلت حتى الآن إلى ضم أكثر من 4 آلاف مسجد للمنظومة كان آخرها 50 مسجدا أعلنت عنها أمس.

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية أبرز معلومات عن مشروع الأذان الموحد بوزارة الأوقاف:

1- أطلقت وزارة الأوقاف مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد فى فبراير 2019 .

2- أطلقت وزارة الأوقاف المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد فى 2020.

3- فى فبراير 2020 وصل إجمالى المساجد بالمنظومة 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية.

4- تفعيل مشروع الأذان الموحد يأتى -بحسب الأوقاف- لإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر.

5- إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بمساجد القاهرة الكبرى 4100 مسجد.

6- آخر دفعة من المساجد المضمومة للمشروع بلغت 50 مسجدا

7- تعد وزارة الأوقاف الآن للمرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد.

8-تقوم المرحلة الثانية على محورين: الأول : استكمال جميع مساجد القاهرة الكبرى ، والآخر : الشروع في تطبيق المشروع ببعض المحافظات الأخرى.

9-وزارة الأوقاف أكدت مراعاة فروق التوقيت في نطاق كل منطقة يتم تطبيق المشروع بها.

10-يتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين.

11- تم ضبط نظام البث من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت.

12-يتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.