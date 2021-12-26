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بعد ضم 4 آلاف مسجد.. تعرف على مشروع الأذان الموحد بوزارة الأوقاف

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القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة الأوقاف منذ عامين على تعميم مشروع الأذان الموحد فى جميع المساجد، وتوصلت حتى الآن إلى ضم أكثر من 4 آلاف مسجد للمنظومة كان آخرها 50 مسجدا أعلنت عنها أمس. 

 

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية أبرز معلومات عن مشروع الأذان الموحد بوزارة الأوقاف: 

 

1- أطلقت وزارة الأوقاف مرحلة البث التجريبى للأذان الموحد فى فبراير 2019 . 

 

2- أطلقت وزارة الأوقاف المرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد فى 2020. 

 

3- فى فبراير 2020 وصل إجمالى المساجد بالمنظومة 1088 مسجدا على مستوى الجمهورية.

 

4- تفعيل مشروع الأذان الموحد يأتى -بحسب الأوقاف- لإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر. 

 

5- إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد بمساجد القاهرة الكبرى 4100 مسجد. 

 

6- آخر دفعة من المساجد المضمومة للمشروع بلغت 50 مسجدا 

 

7- تعد وزارة الأوقاف الآن للمرحلة الثانية من مشروع الأذان الموحد. 

 

8-تقوم المرحلة الثانية على محورين: الأول : استكمال جميع مساجد القاهرة الكبرى ، والآخر : الشروع في تطبيق المشروع ببعض المحافظات الأخرى. 

 

9-وزارة الأوقاف أكدت مراعاة فروق التوقيت في نطاق كل منطقة يتم تطبيق المشروع بها. 

 

10-يتميز نظام البث فى الأذان الموحد بتوسط مستوى صوت الميكروفون بحيث لا يزعج أهل المنطقة والسكان المجاورين. 

 

11- تم ضبط نظام البث من قبل مهندسى الصوت بحيث لا يستطيع أحد التلاعب فى البث ومستوى الصوت. 

 

12-يتكون جهاز بث الأذان الموحد من 4 قطع قطعتين إلكترونيتين ووحدة معدنية مقعرة لاستقبال البث ويتم تركيبها أعلى المسجد.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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