شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الطلاب المصريين بالخارج.. تعرف على خطوات التقديم وتسجيل الاستمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث يرصد الخليج 365" خطوات التقدم فى النقاط التالية وعلى ولى الأمر اتباعها:

ـ إنشاء حساب خاص على موقع أبناؤنا فى الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم.

ـ تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الحساب الذى تم إنشاءه لولى الأمر.

ـ سداد مبلغ 150 دولار أمريكى لكل طالب فى أى مرحلة دراسية من خلال موقع أبناؤنا فى الخارج بعد اتمام عملية التسجيل الإلكترونى لولى الأمر.

ـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة فى الاستمارة بكل دقة.

ـ رفع صورة واضحة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة pdf.

ـ المتابعة الإلكترونية للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط الإلكترونى.

ـ انتظار الرد من المسئولين بقبول الطالب بنظام أبناؤنا فى الخارج من عدمه ومراجعة الاستيفاءات المطلوبة.

ـ فى حالة قبول الطالب يكون ولى الأمر مسئول عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة له.

ـ فى حالة وجود اختلافات من أى نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة تقع المسئولية كاملة على ولى الأمر ويحق للإدارة إعادة المستندات ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد آية مبالغ تم دفعها من خلال الموقع الإلكترونى.

ـ موعد انطلاق امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج للدور الأول 2 أبريل المقبل.