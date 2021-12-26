شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستأنف اليوم صرف معاشات ديسمبر من فروع بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات ديسمبر اليوم الأحد، من فروع بنك ناصر الاجتماعي وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات ديسمبر من فروع بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى تشكيل لجان لمتابعة استمرار الصرف، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما تستمر وزارة التضامن الاجتماعى في صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الجارى، لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت بصرف الدعم النقدى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" عن شهر ديسمبر للمستفيدين، بما يشمل حاملى بطاقات "ميزة " البنكية وحاملى البطاقات الذكية التى يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، اعتبارا من منتصف الشهر الجارى.