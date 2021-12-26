"أنا همشيك من الشركة"..قصة انتحار موظف بالتجمع الخامس التي أثارت السوشيال ميديا

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة انتحار موظف ألقى نفسه من الطابق الثالث، بإحدي الشركات الخاصة، إثر خلاف بينه وبين مديره.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط موظف من الطابق الثالث بالشركة التي يعمل بها، بالانتقال وبالفحص تيين أن الموظف "ن.ع"، انتحر إثر خلاف وقع بينه وبين مديره المباشر، قام على إثره بالتوجه ناحية الشباك الموجود بأحد المكاتب وألقى نفسه من الطابق الثالث ليسقط جثة هامدة، قبل أن تستطع الأجهزة الطبية إنقاذه.
على الفور تم إخطار النيابة التي انتقلت إلى محل الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى بعد مناظرة جثته من قبل الطب الشرعي.
فيما أكدت التحريات أن الموظف المنتحر، كان يمر بحالة نفسية سئية، بسبب وجود خلافات بينه وبين مديره باحد الشركات الخاصة، والذي كان يتعامل معه بقسوة، وهدده بالفصل من العمل أكثر من مرة.
وقال أحد شهود العيان الذي يعمل بالشركة، إن المتوفى كان يمر بحالة صحية ونفسية سئية منذ فترة بسبب الخلافات مع مديره المباشر، والذي كان دائم التهديد له بطرده من العمل "كذا مرة يقوله أنا همشيك وهرفدك من الشركة"؛ مشيرًا إلى أن يوم الواقعة حدثت مشاداة بينه وبين أحد المديرين بالشركة، بسبب إصراره على توقيع جزاء عليه بالخصم من راتبه الشهري وتهديده بالإقالة، بسبب تكرار دخوله إلى الحمام، منوها إلى أن المتوفى كان يعاني من مرض السكر، ما دفع المجني عليه إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياته، فقفز من إحدى النوافذ ليسقط جثة هامدة.
وخرجت فتاة تدعى روشان بغدادي زميلة الموظف المنتحر خلال بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتؤكد أن زميلها نور كان يقف بجانبها قبل انتحاره بدقائق، وأقدم على الانتحار بسبب معاملة مديره السيئة وتوبيخه المستمر له وخصم عدة أيام من راتبه وهدده بالرفد وكان يمر الضحية بضائقة مالية.
وقالت"البغدادي"، في مداخلة تلفونية، خلال برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، إنها خلال تواجدها بالشركة سمعت صوت في بهو الشركة وعندما ذهبت إلى مصدر الصوت وجهت الشاب نور عاشور ملقي علي الأرض وسط بركة من الدماء وحاولت إسعافه ولكن باتت محاولتها بالفشل
وتابعت روشان، أن الموظف المنتحر بالشركة كان يعاني من مرض السكر، وبسبب ظروف مرضة فإنه يحتاج إلى دخول لدورة المياه، ولكن بسبب تعنت المدير الخاص به، كان يرفض دخوله، ويأمره بمباشرة عملة، قائلة: المدير بيعامل الموظفين في الشركة زي الخرفان، ويمنعهم من دخول الحمام، أهم حاجة عنده يحقق التارجت المطلوب منه، عشان المدير الأجنبي للشركة يصرف له بدلات لإنجاز العمل.
وأكملت روشان، أن نور عاشور الموظف المنتحر، كان يمر بظروف مادية قاسية، حيث إنه كان مديونا بملغ مالي يقدر بـ15 ألف جنيه، ولم يكن المرتب الخاص بنور يكفيه؛ بسبب ديونه، حيث كان يصرف له مرتب 4300 جنيه، ونور كان ينتظر صرف البدل السنوي لسداد تلك الديون، ولكن فوجئ بقرار المدير الخاص به، بفصله من الشركة، وعلى إثره قرر الانتحار من الطابق الثالث للشركة، وأنهي حياته هربا من تلك الضغوطات
تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.