أنت كارت أسود.. سر كلمة تسببت في انتحار موظف بمقر عمله في التجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ضاق "نور"، ذرعًا من تصرفات مديره في العمل وطريقة تعامله معه، وقرر وضع حد لتلك المضايقات، فصعد إلى الطابق الثالث بمقر الشركة وألقى نفسه ليسقط جثة هامدة وسط بركة من الدماء.

انتحار "نور" أثار سخط الرأي العام المصري؛ وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي قصته على نطاق واسع، فيما أعلن أحد المحامين تبنيه الدفاع عن الموظف نور عاشور، المنتحر بداخل شركة في التجمع الخامس.

ونشرت فتاة تدعى روشان بغدادي مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تروي نظام العمل داخل الشركة والتي دفعت زميلها للانتحار من الطابق الثالث بالشركة.

وتابعت نور: الشركة تعمل بنظام الكروت " لو غلطت كارت أصفر، بعدها أحمر، وأسود، بعدها تترفد من الشغل"، واصفة طريقة تعامل مسئولي الشركة مع الموظفين بـ"خرفان".

"دي مقبرة" بتلك الكلمة وصف أصدقاء "نور" في العمل داخل الشركة، "الناس كلها بتشتكي من التعسف والمديرين"، كل ما يهم المدير هو تحقيق الأرقام :"أحقق أرقامي إزاي؟.. أني أعصر الموظف ينزل أرقام" بحسب روشان بغدادي

وأضافت باكية : أنا كنت واقفة جنبه وهو بياخد آخر نفسه في المكان، أنا لحد دلوقتي مش عارفة أقوم من السرير ولا أدخل المكان تاني، متابعة: يا جماعة أنت كتيم ليدر أو مدير حط نفسك مكان أي حد، أنت مسؤول، لازم تحسوا بالناس اللي تحت إيديكم.

وواصلت بغدادي: أنت الموظف بيقضي معاك وقت أكتر ما بيقضي في بيته، بتعاملوا الناس على إنه عبيد، إحنا مش عبيد، زي ما أنت عاوزه يتعامل مع الزبائن وبتعاطف معاهم، أنت كمان لازم تشوف مشاكله فين وتتعاطف معاه.

وأكدت قائلة: الراجل كان واقف جنبي وهو بيموت، بتاع الأمن بقوله ربنا يرحمه قالي الله أعلم، أنت مين عشان تقول مين ربنا يرحمه ومين ربنا ميرحموش.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.