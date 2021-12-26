شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام هامة عن الاستثمارات الموجهة للمحليات بصعيد مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الاستثمارات التي وجهتها الوزارة للصعيد منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى بلغت 30 مليار جنيه، وذلك لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وخلال الثلاث سنوات الأخيرة قامت الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة والتى كان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتى بلغت حوالى 1.125 مليار جنيه وتطوير المجازر 675.1 مليون جنيه وبرنامج الاستهداف الجغرافى لحوالى 80 قرية باستثمارات 1.25 مليار جنيه والمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حوالى 5.4 مليار جنيه وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج حوالى 9.4 مليار جنيه وجارى تنفيذ استثمارات ومشروعات بحوالى 5.8 مليار جنيه بقنا وسوهاج ضمن البرنامج .

ونرصد فيما يلى عدد من الأرقام الهامة حول الاستثمارات التي وجهتها الحكومة للصعيد خلال الفترة الأخيرة: