شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: توفير 800 ألف كارت صحى لذوى الإعاقة بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مها هلالى مستشار وزيرة التضامن لذوى الإعاقة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم جدا بذوى الإعاقة من وتوفير فرصة عمل لهم بالشركات بنسبة 5%، مضيفة أن هناك توفير معاش لذوى الإعاقة ومن حقهم الحصول على معاشين وإعفاء على الضريبة لمن يصرف عليهم.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامجها أخر ساعة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه لابد من توفير الكارت الصحى لذوى الإعاقة، وفى المرحلة الاولى تم تغطية 800 ألف، والمرحلة الثانية نحتاج الربط ما بين وزارة الصحة ووزارة التضامن.

من جانبها طالبت الدكتورة داليا عاطف عضو المجلس القومى لشئون الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية، وزارة الصحة لتوفير الكارت الطبى لذوى الإعاقة، مضيفة: يعتبر الكارت السحرى لهم لتوفير العديد من المميزات، ونجحنا فى الجمع ما بين المعاشين للمرأة المعاقة.