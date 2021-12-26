شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: توجيهات رئاسية بتقليل القيمة الإيجارية للمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقليل القيمة الإيجارية لأماكن المشروعات الصغيرة، معلقا: "كل الإمكانات متاحة أمام أى مستثمر صغير، ليدخل ويعمل بشكل مباشر".

أضاف عباس، في مداخلة عبر ززوم، لبرنامج من مصر مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن الأماكن التي تتاح للمستثمرين الصغار متاحة بكل التجهيزات، للعمل بشكل مباشر دون اللجوء إلى تجهيز تلك الأماكن، متابعا: "تم من خلال وزارة التجارة والصناعة تحديد الأماكن والأنشطة المستهدفة داخل المحافظات، بالنسبة للفرص الاستثمارية وزيادة الصادرات والمقومات الاستثمارية بكل محافظة".

وأكمل: "جهاز تنمية المشروعات في تمويلاته خلال الـ7 سنوات الماضية، ضخ 44% من حجم تمويلاته بالصعيد، لذا استهداف الوجه القبلي كان من أولويات الجهاز، وتم ضخ 16 مليار جنيه لتمويل 839 ألف مشروع بمحافظات الصعيد، خلال هذه السنوات".