شكرا لقرائتكم خبر عن رقمنة 14 مليون ورقة وتفعيل التذاكر الإلكترونية.. التحول الرقمى للسياحة والآثار فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ونستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي تحققت في هذا الملف.
• رقمنة 14 مليون ورقة من مستندات ووثائق وملفات الوزارة في إطار الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
• إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وأول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية.
• التنسيق مع الجهات المعنية لإضافة خدمة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية لـ 28 دولة إضافية ليصبح العدد الإجمالي 74 دولة.
• صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة لإدارة المحتوى الرقمي للمواقع الإلكترونية للوزارة وهيئاتها.
• إطلاق مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
• استحداث خدمة إرسال رسائل نصية قصيرة للسائحين عند وصولهم تحمل رقم الخط الساخن المخصص لهم من الوزارة بالإضافة لأرقام الطوارئ الأخرى.
• الانتهاء من تسجيل حوالي 207 ألف من العاملين بالسياحة على قواعد بيانات نظام "سوق العمل" الذى تم استحداثه.
• تفعيل التذاكر الإلكترونية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف (منطقة أهرامات الجيزة – المتحف المصرى بالتحرير – المتحف القومى للحضارة المصرية- معابد الأقصر والكرنك والدير البحري- وادي الملوك- متحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة).
•إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمتحف المصري بالتحرير.
• بدء تشغيل المرحلة الأولى من ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول معابد الأقصر والكرنك.