انتحلوا صفة شرطيين.. كيف سرقت عصابة "نص الليل" مليون ونصف جنيه من مواطن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تشكيلًا عصابيًا بالقاهرة سرق شخص بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة والإتجار بالنقد الأجنبى خارج البلاد.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شريك بشركة تجارة سيارات كائنة بدائرة القسم يفيد بأنه حال تواجد موظفين بذات الشركة بشقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم، مخصصة كمقر سـكني تابع للشركة ملكه فوجئا بحضور 5 أشخاص أحدهم يرتـدي الملابس الشرطية منتحلين صفة ضباط شرطة.

وفتش المتهمون الشقة واستولوا علـى مفاتيح سيارة ملك المُبلغ، وعقب ذلك توجهـوا إلى مقـر الشـركة واسـتولوا علـى السـيارة وبداخلها مبلـغ مـالي؛ مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنيه وفروا بها هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلـى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين بالاتفاق مع 6 آخرين، مستخدمين سيارتان أحدهما "بدون لوحات معدنيـة" وباستكمال الفحص تبين أن المبلغين يمارسون نشاطاً غيـر مشـروع فى مجـال الإتجـار بالنقد الأجنبى والتحويلات غير المشروعة إلى خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضـبط ثلاثة من المتهمين وضـبـط بـحـوزة أحدهم مبلغ مالي من متحصلات الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة.

وفى وقت لاحق وردت معلومات لضباط مباحث القسم تفيد اختباء أحد المتهمين الهاربين بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندريـة وتـم استهدافه بمأمورية أسفرت عـن ضـبطه وبحوزتـه مبلغ مالي وسيارة، بمواجهته أقـر بـشـرائه السيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة السرقة.

كما أمكن التوصل إلى اختباء متهمان بمنطقة الطالبية بالجيزة، أمكن استهدافهما وضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.