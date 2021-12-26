نواب قنا: الرئيس السيسي غير وجه الصعيد بمشروعات لم نشهدها منذ الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد عدد من نواب قنا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المشاركين في المؤتمر الذي عقدة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بصعيد مصر، أن إنجازات السيسي غير مسبوقة لم تشهدها محافظات الصعيد منذ عصر الفراعنة، مضيفين أن شعاع التنمية أضاء ظلام الصعيد القاحل منذ مئات السنين.

وقال النائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، إن ما يتحقق الآن على أرض الواقع حلم طال انتظاره وأن المشروعات التنموية ستقضي على الفقر والبطالة وستمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لحياة كريمة ومستقبل مشرق.

وأضاف خلف الله أن الصعيد لم يشهد تنمية منذ مئات السنين وجاء الرئيس السيسي ويعطي الأمل من جديد بكباري وطرق ومحطات مياه شرب وصرف صحي.

من ناحيته، أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، أن ماتفضل به الرئيس اليوم من افتتاحات فاق الخيال ولم نشهده في بلادنا من قبل، والرئيس أنصف الصعيد كما لم ينصفه أحد من قبل.

وأكدت النائبة رحاب الغول عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، أن الرئيس السيسي اهتم بالإنسان ولمس معاناة أهالينا منذ سنين وجاء ليرفع الظلم عن الصعيد بافتتاح مشروعات تنموية باستثمارات بدأت منذ 7 سنوات بقيمة تصل إلى 2 تريليون جنيه لتحقيق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة أهل الصعيد.

وأكد النائب حمادة الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب وعضو البرلمان عن محافظة قنا، أن الرئيس تغلب على التحديات وحولها إلى إنجازات بإقامة المشروعات التنموية في الصعيد، وفي قنا تمثلت في عدم توافر فرص عمل، وهجرة أبنائنا من أبناء الصعيد إلى الوجه البحري.

وقال النائب السيد المنوفي، عضو مجلس النواب إن قنا استقبلت اليوم الرئيس السيسي استقبال الفاتحين وأطل عليها بالخير والتنميه التي طالبنا بها منذ عقود من الزمن.