شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف إجراءات التعامل مع أوميكرون.. البدء فى الجرعة التنشيطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخطوات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للتعامل مع متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسريع وتيرة التطعيم بلقاحات فيروس كورونا بالاضافة إلى تسهيل اجراءات تسجيل الحصول علي اللقاحات مثل محطات المترو والقطار والمواصلات مشيرة إلى أنه تم اضافة الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما ضمن الفئات المستهدفة بالتطعيم .

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم توفير جميع أنواع اللقاحات في مصر بالاضافة إلى البدء في تطعيمات الجرعة الثالثة التنشيطية للفئات المستهدفة بالاضافة إلى جعل التطعيم اجباريا فوق سن 18 عاما وفرض قيود صارمة علي المتخلفين عنه .



