شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الدكتور محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ونشرت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال عام 2021، حيث أشارت الوزارة إلى أنه تمت المشاركة فى 7معارض من بينها: معرض القاهرة الدولى رقم (52) للكتاب، وعدد من المعارض بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، ولفتت الوزارة إلى إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات بهذه المعارض بلغت (1,414,285) جنيهًا لأول مرة، فيما تم إهداء (14290) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنه تم زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون كالتالي:

أولًا : طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 200%.

ثانيًا : طلبة المرحلة الثانوية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 40 %.

فيما تم تنفيذ 6 معسكرات تثقيفية للأئمة والوافدين ومعلمى التربية الدينية، وإطلاق الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان : "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها" ، وتم عقد (50) صالونًا ثقافيًّا ولجنة علمية وندوة.