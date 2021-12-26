شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تخطيط عمراني: المدن الجديدة تجذب الناس وكل منطقة بمصر بها إسكان اجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة حسن، أستاذ التخطيط العمراني، إن المدن الجديدة التى تنفذها الدولة، تعمل بشكل كبير على توطين المواطنين والجذب السكاني، متابعة: "كل منطقة في مصر بها إسكان اجتماعي في الوقت الحالي".

أضافت غادة حسن، في لقائها مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع عبر قناة dmc، أن المدن الجديدة تستهدف أيضا الحفاظ على الأراضي الزراعية أمام الزيادة السكانية، كما تعمل على نقل الصناعات من داخل المناطق المكتظة بالسكان إلى المدن الجديدة، كما حدث في بني سويف مؤخرا، وهذه بمثابة نقلة حضارية للحفاظ على البيئة.

وتابعت: "هناك توجه على مستوى الدولة، لتطوير الواجهات النيلية بالمحافظات، لرفع القيمة الاقتصادية للمدن، وما يحدث حاليا في الصعيد لم يشهده الصعيد على مدار عقود كاملة، وما يحدث في مجال الإسكان يختلف تماما عن السابق، حيث هناك تطويرا كبيرا في المباني، إلى جانب شبكة الطرق المحيطة بالمدن لخدمتها".

وأكملت: "الحركة نحو المدن الجديدة في العاملين الأخيرين، لم تشهدها الـ6 سنوات الماضية، وهناك طفرة كبيرة بالمدن الجديدة نشهدها حاليا، أما بالنسبة لصندوق التنمية الحضرية، يتناول مناطق التطوير في المدن وليس العشوائيات فقط، وأعتقد أن الصندوق سينفذ في المرحلة المقبلة كل الدراسات التي أجراها في السنوات الماضية بكل المحافظات".

وفيما يتعلق بمحافظات الصعيد، أشارت إلى وضع حد لعدم إقامة مناطق غير آمنة بالمحافظات بسبب جهود الدولة في القضاء عليها في الفترة السابقة، مؤكده: "الصعيد به كم موارد كبيرة تساعد الدولة على التطوير والتنمية، ولاسيما مع وجود الآثار الفرعونية، بجانب السياحة الريفية والزراعية كما يحدث في النوبة".