شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مشروعات قومية نفذتها الدولة بقطاع الطاقة للتصدى للتغيرات المناخية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضية التغيرات المناخية من أكثر القضايا التى أثارت جدلا خلال الآونة الأخيرة، لارتباطها ارتباطا وثيقا بمصير الشعوب واستمرار الحياة على وجه الأرض، واستطاعت الدولة المصرية تنفيذ أكثر من 30 مشروعا قوميا للتصدى لهذه القضية، بينها حوالى 6 مشروعات عملاقة نفذتها وزارة البيئة بالتعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الانبعاثات، منها التالي:

1- تحسين كفاءة الطاقة والبرنامج القومى لتحويل إضاءة الشوارع إلى أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بتقنية الليد.

2- مشروع خليج الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، و يبلغ إجمالي قدرتها 220 ميجاوات، وتقع المحطة في منطقة خليج الزيت على طول ساحل البحر الأحمر، حوالي 350 كيلومتر جنوب شرق القاهرة،المحطة على 110 توربينات، وتبلغ قدرة التوربينة الواحدة 2 ميجاوات ليصل إجمالي الإنتاج إلى 220 ميجاوات لتضيفها الحكومة المصرية لإجمالي القدرة الإنتاجية في مصر، وتتضمن عمليات إنشاء المحطة تركيب التوربينات والأعمال المدنية والبنية التحتية وأعمال التركيب والكهرباء، بالإضافة إلى الضمان و أعمال التشغيل والصيانة لثلاثة أعوام.

3- مشروع السد العالى الجديد بانشاء مجمع الطاقة الشمسية في بنبان بالقرب من أسوان، لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة لتصبح نسبتها 20% من الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول سنة 2022، و42% بحلول سنة 2035.

4- مشروع Egypt PV وهو مشروع تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة، التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة (IMC) ، بوزارة التجارة والصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF) ، هو مشروع يركز على تطوير أنظمة كهروضوئية لامركزية صغيرة الحجم ومتصلة بالشبكة، و يمكن ملاحظة إنتشار محطات الطاقة الشمسية الصغيرة الحجم اليوم في المدن على أسطح المدارس ومحلات السوبر ماركت ومواقف السيارات والفنادق والمباني الحكومية، وحصل على جائزة معهد الطاقة البريطاني عن فئة الكربون المنخفض لعام 2020.

5- محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري في المحافظات، الذى قامت به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ عدد من محطات ضخ المياه السطحية التي تعمل بالطاقة الشمسية للري فى المحافظات، للمساهمة فى ضخ مياه الري بالطاقة الشمسية بشكل كبير في الحد من فاقد المياه الناجم عن التبخر في القنوات، كما يوفر مصدرًا أكثر استدامة للطاقة للري ، ليقلل من التأثير السلبي على البيئة ، وتلوث التربة من تسريب الديزل، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و تعزيز إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه على مستوى الترع الصغيرة بصعيد مصر.

6- نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، و بتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، أول مشروع تجريبي لتحويل المخلفات إلى كهرباء في الفيوم بسعة 2.5 طن يوميًا من المخلقات البلدية والزراعية التي تولد 875 جيجاوات ساعة / سنة، وتم تنفيذ 1800 وحدة منزلية وزراعية في 18 محافظة مشاريع الغاز الحيوي وفرت استخدام 63000 اسطوانة غاز البوتاجز في السنة، واطلاق البرنامج الوطني لنشر إستخدام أنظمة الغاز الحيوي في ريف مصر.