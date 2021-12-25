بالصور.. نواب في سنة أولى عضوية البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب، في شهر ديسمبر وتحديداً يوم 22 ديسمبر 2020، أي منذ عام، استقبال أعضاء المجلس الجدد في الفصل التشريعي الثاني.

ويمر يوم 22 ديسمبر 2021 عام كامل على استخراج النواب كارنيهات العضوية عبر استقبالهم في البهو الفرعوني لمجلس النواب، وسط إجراءات احترازية؛ بسبب موجة فيروس كورونا.

وكانت الأمانة العامة حينها قد وضعت جدولاً لاستقبال النواب الجدد؛ حيث كانت القوائم في محافظات القاهرة ومحيطها بمعدل 100 نائب أول من حطت أقدامهم إلى مقر المجلس؛ ومنهم من كان نائباً سابقاً؛ ومنهم من كان عضواً في الفصل التشريعي الأول.

ويعد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أول نائب استخرج كارنيه عضوية المجلس لعام 2021- 2026 كأول برلماني ينتهي من إجراءات العضوية، في حفل الاستقبال.

وتسلم النائب سمير حينها كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية التي تحتوي على مجموعة من القوانين الأساسية لعمل النائب، فضلًا عن جهاز التابلت محملًا عليه نسخة إلكترونية من الدستور والقوانين اللازمة، فضلًا عن النظام الداخلي الخاص بأعضاء المجلس، و2 دفتر خاص بكل نائب يحتوي على نماذج لبعض الأدوات الرقابية، و2 أجندة خاصة بالأعضاء، وقلم تذكاري بمناسبة مرور 150 عامًا على بدء الحياة النيابية، وبطاقة التصويت الشخصي للاستخدام داخل القاعة الرئيسية وبادج السيارة.

النائبة ميرال هريدي، كانت أول نائبة انتهت من استخراج إجراءات العضوية، مع استلام الحقيبة البرلمانية. المشهد كان حينها عبارة عن حفل استقبال نظمته الأمانة العامة بالمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي الأمين العام السابق لمجلس النواب الأمين العام الحالي للمجلس الأعلى للإعلام، للأعضاء الجدد، والذي انطلق الثلاثاء 22 ديسمبر 2020، وعلى مدار 6 أيام، حيث تم تخصيص لجنة لاستخراج كارنيهات العضوية للنواب الجدد، فضلاً عن 10 طاولات للنواب لملء استمارة البيانات.

ووفرت الأمانة العامة زجاجات الكحول في كل أنحاء البهو، فضلًا عن الكمامات، في إطار حرصها على تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وتسلم، في أول يوم، 75 نائبًا من أصل 100 عضو مجلس عن القائمة الوطنية من أجل مصر، قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، كارنيه العضوية والحقيبة البرلمانية.

وكان استقبال الأعضاء الجدد بالبهو الفرعوني في الأيام المعلن عنها من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء.

وكانت أكثر الظواهر حينها خلال هذه الإجراءات من قبل بعض النواب، بكاء النائبة فريدة الشوباشي، وهي أكبر الأعضاء سنًّا، في أعقاب انتهائها من استخراج كارنيه العضوية.

وأعربت الشوباشي عن سعادتها بوجودها في مجلس النواب 2021- 2025 بقولها إنه شرف كبير لها، وأنه يتوج عملها طوال السنوات الماضية، مؤكدة دعم القيادة السياسية للمرأة، ولافتةً إلى أن التمثيل النسائي لنائبات البرلمان هو الأعلى في تاريخ الحياة النيابية.

وكان العامل المشترك بين النواب في تصريحاتهم هو الحديث عن التنوع الحزبي الواسع تحت قبة مجلس النواب، والذي يشهده الفصل التشريعي الثاني، وقالوا إنه من شأنه إثراء الحياة السياسية بشكل كبير ويلقي بظلاله على فاعليات المجلس النيابي بتمثيل جميع الطوائف السياسية فيه من خلال الحوار البناء والثري.

عضو مجلس النواب بالدور التشريعي الثاني على التوالي من دور التشريعي الأول، مصطفى بكري، والذي كان أول البرلمانيين عن قائمة الصعيد الذي ينتهي من استخراج كارنيه العضوية وتسلم الحقيبة البرلمانية، قال حينها، إنه بأجندة تشريعية مزدحمة لصالح الوطن والمواطن يستعد أعضاء مجلس النواب الجدد للدفع بها خلال الفصل التشريعي الثاني للمجلس عن الفترة (2021 – 2026 ) في مقدمتها ما يخص استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي إلى جانب التشريعات، ويأتي ذلك إلى جانب دورهم الرقابي من خلال استخدام كل الأدوات الرقابية المختلفة وصولاً إلى الاستجواب.

وقالت عضو مجلس النواب النائبة جيهان البيومي، بعد مرور عام، خلال حديثها إلى "الخليج 365"، إنها تقوم حاليًّا بالاحتفال بهذه الذاكرى عبر وضع كشف حساب لما قامت به وقدمته إلى أهالي دائرتها من خدمات وغيرها خلال هذا العام، وما زالت تقدم.

وأضافت البيومي أن مرور عام على استخراج كارنيه العضوية يجعلها تتذكر لحظات فارقة في تاريخها عبر تشريفها بأن تكون خادمة لهذا الشعب وممثلة عنه تحت قبة مجلس النواب.

وأشارت النائبة إلى أن المهمة ثقيلة جدًّا بسبب التحديات التي تواجه النواب خلال عملهم؛ سواء الخدمي أو الرقابي أو التشريعي، مشيرة إلى أنها راضية عما قامت به خلال هذه الفترة، مؤكدة أن لديها أجندة كبيرة من الخدمات.

وقال أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي النائب محمد عبد الرحمن راضي، إن مرور عام على استخراج الكارنيه وقرب مرور عام على بداية الفصل التشريعي الثاني بدور الانعقاد الأول يجعلنا نقف من أنفسنا ونرى ما قدمنه للمواطنين.

وأضاف النائب راضي، لـ"الخليج 365" أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة؛ خصوصًا في الدور الرقابي من طلبات إحاطة وغيرها من أدوات العمل النيابي كانت نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمواطنين؛ خصوصا أبناء دائرتي روض الفرج وبولاق أبو العلا وشبرا.

وأوضح النائب أن هناك العديد من التحديات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة؛ وأهمها تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين والقضاء على فساد المحليات وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين النواب والمواطنين.

وانطلقت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الثلاثاء 12 يناير 2021، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنًّا، و بمعاونة أصغر الأعضاء سنًّا، تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلًا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولًا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

وشهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية، وكانت البداية لرئيس الجلسة، ثم العضوين المساعدين، ثم باقي الأعضاء واحدًا تلو الآخر. وعقب ذلك تم إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلَين، حيث فاز النائب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئاسة المجلس للفصل التشريعي الثاني، وكل من النائبَين أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين بمنصب وكيلَي المجلس خلال الفصل ذاته.