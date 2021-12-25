انقضاء الدعوى على الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي بالتصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن بانقضاء دعوى التهرب التضريبي بحق الفنانة ياسمين محمد شعبان أمين، وشهرتها " بوسي" بالتصالح.

تتلخص وقائع الدعوى فيما تضمنته مذكرة الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بالجيزة أول، من مزاولة "بوسي"، نشاط مهني "ممثلة ومطربة" خلال الفترة من 2012 إلى 2014 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية.

وأوضحت التحقيقات أن "بوسي" أخفت جزء من إيرادتها من نشاطها المهني بإجمالي مبلغ 6 ملايين و 619 ألف و 748 جنيه، يستحق عنها ضريبة أرباح مهنية بمبلغ مليون و 443 ألفا و759 جنيها.

كانت المحكمة قد قررت المحكمة معاقبتها بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها مبلغ معتدل للضريبة المستحقة عليها والمصاريف، لكن القضية انتهت بالتصالح بعد سدد المبالغ المستحقة.