انقضاء الدعوى على الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي بالتصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد حسن بانقضاء دعوى التهرب التضريبي بحق الفنانة ياسمين محمد شعبان أمين، وشهرتها " بوسي" بالتصالح.
تتلخص وقائع الدعوى فيما تضمنته مذكرة الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بالجيزة أول، من مزاولة "بوسي"، نشاط مهني "ممثلة ومطربة" خلال الفترة من 2012 إلى 2014 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن قانون الضريبة على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية.
وأوضحت التحقيقات أن "بوسي" أخفت جزء من إيرادتها من نشاطها المهني بإجمالي مبلغ 6 ملايين و 619 ألف و 748 جنيه، يستحق عنها ضريبة أرباح مهنية بمبلغ مليون و 443 ألفا و759 جنيها.
كانت المحكمة قد قررت المحكمة معاقبتها بالحبس سنتين وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها مبلغ معتدل للضريبة المستحقة عليها والمصاريف، لكن القضية انتهت بالتصالح بعد سدد المبالغ المستحقة.