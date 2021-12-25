الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية مع روسيا على جميع الأصعدة

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا على جميع الأصعدة.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسى أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، امتداداً للمشروعات الهامة التى يتعاون البلدان فى تنفيذها فى مصر، وفي مقدمتها محطة الضبعة للطاقة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، وهى المشروعات التي من شأنها ان ترسخ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين وتعمق روابط الصداقة والتعاون الثناني لصالح الشعبين المصري والروسي.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي بوتين الأهمية التى توليها بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر فى الفترة القادمة، وفي إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.