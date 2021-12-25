شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"بوتين": مصر مستمرة فى جهودها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض تطورات الأوضاع الراهنة في ليبيا، حيث أكد السيد الرئيس أن مصر مستمرة في جهودها ومساعيها لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين حتى يتسنى لليبيا عبور المرحلة الانتقالية الحالية، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي الشقيق في اختيار قياداته وممثليه.

وقد تم التوافق بين الجانبين خلال الاتصال على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والتنسيق المتبادل بين مصر وروسيا لتسوية الأزمة الليبية، وتحقيق الطموحات المنشودة للشعب الليبي في مستقبل افضل، وكذلك مكافحة وتقويض المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.